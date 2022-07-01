Peki ya Almanya'dan göçenler?

Almanya, Avrupa’nın en çok göç alan ülkelerinden biri. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanayisi için gereken iş gücünü Balkanlar ve Türkiye’den tedarik eden bu ülke, yaşlanan nüfusunu göçmenler ile takviye ediyor. Türkiye’deki pek çok doktor, Almanca öğrenerek bu ülkede çalışmayı hedeflerken Almanya’dan da göç eden insanlar var.







Alman Federal İstatistik Ofisi’nin 2021 yılı için açıkladığı rakamlara göre; geçen yıl Almanya’ya yaşamaya 1.3 milyon kişi gelirken, 1 milyon kişi ise ülkeden ayrıldı. Geçen yıl ülkede net göç 329 bin 163 oldu.





Geçen yıl 247 bin 829 Almanya vatandaşı ya İskandinav ülkelerinde daha çok para kazanmak amacıyla ya da Hollanda’da tıp eğitimine devam etmek için Almanya’dan gitti. Bu sayının çokluğunda pandemi dolayısıyla pek çok yurt dışı planını erteleyen Almanların planlarını gerçekleştirme isteğinin de payı var. Ayrıca kimi Alman yetkililere göre; bu göçler kısa süreli olacak ve insanlar bir noktada ülkelerine geri dönecek. 2005 yılından bu yana istatistiklere bakıldığında 792 bin Almanın kalıcı olarak ülkeden ayrıldığı görülüyor.