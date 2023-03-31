Samanyolu Haber /Gündem / Pekin’den Moskova ile stratejik askeri işbirliği açıklaması /31 Mart 2023 13:01

Pekin’den Moskova ile stratejik askeri işbirliği açıklaması

Çin Savunma Bakanlığı, savunma alanında stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek için Rusya ile işbirliğine hazır olduğunu açıkladı.

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Bakanlık yetkilileri, Çin ordusunun, askeri konularında ortak tatbikatlar ve görüşmeler de dahil olmak üzere çeşitli işbirliği biçimlerinde Rus mevkidaşlarıyla çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, iki ülke ordularının "uluslararası eşitliği ve adaleti güvenceye almak" ve "küresel güvenliğe katkı sağlamak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ayın başında Moskova'ya yaptığı ziyarette Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile vardığı mutabakatı hatırlatan Sözcü Tan, "Çin ordusu, iki devlet başkanının vardığı mutabakatı tam olarak hayata geçirmek için stratejik iletişimi ve eş güdümü güçlendirmeye hazırdır." dedi.

Tan, Çin ile Rusya arasındaki ilişkinin Soğuk Savaş'taki gibi benzer bir ittifak olmadığını çünkü "cepheleşmeme" ve "üçüncü tarafları hedef almama" ilkelerine dayandığını vurguladı.

Putin: Çin ilişkileri askeri bir ittifak olarak tanımlanamaz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova ziyareti sırasında mevkidaşı Putin’de ülkesinin Çin ile askeri bir ittifak oluşturmağını ve kimseyi tehdit etmediklerini söylemişti.

Putin, Çin ilişkilerinin askeri bir ittifak olarak tanımlanamayacağını, iki ülke ilişkilerinde her şeyin şeffaf olduğunu belirtti.

Batı ülkelerini, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki gibi yeni bir mihver ittifakı oluşturmakla suçlayan Putin, NATO’nun yeni stratejik konseptinin Hint-Pasifik bölgesi ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurulmasını içerdiğini kaydetti ve “Dahası, bu konseptte küresel NATO’ya katılacak ülkeler sıralanıyor” dedi.
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