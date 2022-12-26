Samanyolu Haber /Dünya / Pekin: “Rusya’yla İlişkiler Derinleşecek” /26 Aralık 2022 11:24

Pekin: “Rusya’yla İlişkiler Derinleşecek”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Ukrayna savaşındaki tavrını savundu ve Pekin’in Rusya’yla gelecek yıl ilişkilerini derinleştireceği mesajını verdi.

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Pekin’le Washington arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinden dolayı Amerika’yı suçlayan Wang Yi, Pekin’in Washington’un hatalı olduğunu iddia ettiği Çin politikasını reddettiğini belirtti.


Wang, Çin’in Rusya’yla karşılıklı stratejik güveni ve işbirliğini arttıracağını söyledi.

Geçen hafta iki ülkeye ait savaş gemileri Doğu Çin Denizi’nde ortak tatbikat düzenlemişti.

Çin Pazar günü de Amerika-Tayvan provakasyonu nedeniyle Tayvan çevresinde tatbikat düzenlediğini açıkladı.


Bu arada Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna savaşı konusunda müzakereye hazır olduğunu ama Kiev’le Batılı destekçilerinin buna yanaşmadığını iddia etti.

Putin’in bu açıklamaları yaptığı gün Ukrayna’da başta başkent Kiev olmak üzere birçok kentte yine sirenler çaldı.


Cumartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentine düzenlenen Rus saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

Ukrayna güçleri bir süre önce Herson kentini Rus güçlerden geri almıştı.
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