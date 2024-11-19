Samanyoluhaber.com - Moskova





Pekin, Ukrayna’daki düşmanlıkların derhal sona ermesinin ve siyasi bir çözüm bulunmasının gerekliliğini vurguladı.





The New York Times’ın (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS füzelerini kullanmasına izin verdi. Fransa ve İngiltere’nin de benzer şekilde SCALP ve Storm Shadow füzelerini Ukrayna’ya sağladığı bildirildi.





Ancak bu kararların Batı’nın Ukrayna’ya verdiği desteği artıracağı kadar, savaşın tırmanışına neden olabileceği endişeleri bulunuyor.





Ukrayna’nın bu silahları kullanarak önümüzdeki günlerde operasyonlara başlaması bekleniyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, bu konuda doğrudan bir açıklama yapmaktan kaçındı ve “Füzeler kendileri adına konuşacak” dedi.





Washington’dan çelişkili açıklamalar





New York Times, 17 Kasım’da ABD’nin Ukrayna’nın uzun menzilli füze kullanımı yasağını kaldırdığını öne sürdü. Fransız Le Figaro gazetesi ise Fransa ve İngiltere’nin SCALP ve Storm Shadow füzelerinin Ukrayna tarafından kullanılmasına yönelik yasağı kaldırdığını iddia etti. Ancak daha sonra bu bilgiler siteden silindi.





Bu iddialara ilişkin:

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı John Feiner, bilgiyi doğrulamayı reddetti.





İngiltere Savunma Bakanı John Healey, yorum yapmaktan kaçındı.





Çin’in 12 maddelik barış planı





Çin, Şubat 2023’te sunduğu 12 maddelik barış planıyla Ukrayna’daki çatışmayı durdurma ve siyasi çözüm sağlama çabalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.





Pekin’in planı Kremlin tarafından olumlu karşılanmış ancak detayların önemine dikkat çekilmişti.





Ukrayna ise bu girişimi daha çok siyasi bir hamle olarak nitelendirmişti.





2024 baharında, Çin ve Brezilya, uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini ve düşmanlıkların durdurulmasını öneren bir çözüm planı açıkladılar. Ancak bu girişimler, taraflar arasında somut bir ilerleme sağlayamayan beyanlar olarak değerlendirildi.





Pekin ve diğer arabulucu aktörlerin çabaları, Ukrayna krizinin çözümü için uluslararası diplomasinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.





Rusya’nın cevabı merak ediliyor





Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle çatışmanın yeni bir aşamaya geçebileceği uyarısında bulundu. Zakharova’nın açıklamaları, Moskova’nın olası bir derin saldırıya karşı hazırlıklı olduğunun sinyallerini veriyor.





Bu gelişmeler, Ukrayna savaşında tansiyonun daha da artabileceğini ve Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin daha da gerileceğini gösteriyor.