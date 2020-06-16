Samanyolu Haber /Dünya / Pekin'de karantina hazırlığı: İkinci dalga geldi korkusu /16 Haziran 2020 12:52

Pekin'de karantina hazırlığı: İkinci dalga geldi korkusu

Çin'de 'ikinci dalga' endişeleri büyürken Pekin, Koronavirüs'ün tekrar başka bölgelere yayılmasını önlemek için "hastalığı bulaştırma riski yüksek" vatandaşların başkentten çıkmasını yasakladı ve bazı ulaşım hizmetlerini durdurduğunu duyurdu.

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Ülkenin bir başka büyük kenti Şanghay, Pekin'den gelen bazı ziyaretçilerin 2 haftalığına karantinaya alınmasını talep etti. 

T24'te yer alan habere göre Pekin'de dün 27 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Böylece başkentte geçen perşembeden bu yana görülen vaka sayısı 106'ya ulaştı. Şubat'tan bu yana yaşanan en ciddi vaka artışını gösteren bu rakamlar, ülkede ikinci bir dalga yaşanabileceğine dair panik oluşturdu.

Pekin Şehir Yönetimi Sözcüsü Şu Hejiyan, "Pekin, Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için en cesur, kati ve sert önlemleri alacak" dedi. 

Ülkede salgın, et ve sebze satılan Şinfadi'deki toptan satış pazarında tekrar baş gösterdi.

Pekin yönetimi dün başkentteki 22 mahalleyi "orta riskli bölge" ilan etti. Bu bölgelerde yoğun önlemler alınıyor 

Şehir dışına giden tüm taksi ve özel araba servisleri durduruldu. Pekin ve yakınlarında uzun yol hizmetleri veren otobüs terminalleri kapatıldı. Havalimanına ring yapan bazı servisler de önlendi.
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