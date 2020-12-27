Samanyolu Haber /Dünya / Pekin'de yeni koronavirüs alarmı /27 Aralık 2020 22:43

Pekin'de yeni koronavirüs alarmı

Çin’in başkenti Pekin’de Covid-19 vaka sayılarındaki ani artış nedeniyle “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlerde giriş çıkışlar kapatılıyor.

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Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptali kararlaştırılırken yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Çin Komünist Partisi’nin, Pekin'de Kovid-19 vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağının duyurulmasının ardından hareketlilik sürüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağı açıklanan Çin aşısı (Sinovac) ile ilgili de bu bağlamda sıcak gelişme yaşandı.

Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 olarak duyurulan Çin aşısının Türkiye'ye gelişi ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pekin’deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkentin kuzeydoğusunda bulunan ve Pekin Başkent Uluslarararası Havaalanı yakınlarındaki Şunyi semtinde art arda vakaların tespiti nedeniyle başkentte acil durum sürüyor.

Acil durum ilanından sonra pek çok bölgede giriş-çıkışlar durdurulurken, hareketliliğin yüksek olduğu tüm noktalarda denetim ve kontroller sıkılaştırıldı.

Havaalanı çalışanlarının bir bölümünün Şunyi semtinde ikamet ettiği biliniyor. Bölgede 92 laboratuvarda 800 bin kişiye Covid-19 testi yapılacağı ifade edildi.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde insanların test alanlarında uzun kuyruklar oluşturdukları görülüyor.

Pekin yönetimi Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılmasını sağlayan acil durumu ilanıyla Yeni Yıl dolayısıyla kutlamalar, şehir dışına yapılacak seyahatler ve kentte toplu halde yapılan eğlence ve dini etkinliklerin iptalini kararlaştırdı. Yetkililer, üniversite ve dengi okulların öğrencilerinin Pekin’den ayrılmaması gerektiğini duyurdu.
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