Samanyolu Haber /Dünya / Pekin'de yeni Koronavirüs vak'aları /13 Haziran 2020 23:07

Pekin'de yeni Koronavirüs vak'aları

Çin'in başşehri Pekin’de haftalardır ilk defa yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında belirgin bir artış gözlendi.

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Çin başşehri Pekin'de bir pazar yerinde yapılan 500 Koronavirüs (Covid-19) testinden 45'i pozitif çıktı. 

Fengtai bölgesindeki Xinfadi Pazarı bu gelişme üzerine derhal kapatılırken, pazar yerinin dezenfekte edileceği ve pazarda çalışan yaklaşık 10 bin kişiye test yapılacağı belirtildi. 

Çevredeki 11 yerleşim bölgesinde bulunan anaokulları ve okullarda da eğitime ara verildi.

Beijing Qingnianbao gazetesinin haberine göre pazar yerinin yöneticisi, yetkililerin, virüsün başka bir pazardan getirilen ithal somonların kesildiği tahtadan yayıldığını tespit ettiklerini aktardı. 

İTHAL SOMONLAR RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Bu gelişme sonrasında birçok süpermarket, ithal somonların raflar indirildiğini duyurdu. Yerel medya, şu ana kadar pozitif çıkan vak'aların asemptomatik (sessiz taşıyıcı) olduğunu kaydetti.
Salgının farkedilmesinin ardından Xinfadi Pazarı'na giriş çıkışlar yasaklandı

Pekin'in Fengtai ilçe yönetiminden yapılan açıklamada pazar yerinde ortaya çıkan virüsün yayılmaması için bir "komuta merkezi" oluşturulduğu ve "savaş mekanizmasının" devreye girdiği bildirildi.

NORMALLEŞME SAFHASINA GEÇİLMİŞTİ

Yine Çin'de yayımlanan Global Times gazetesine mülakat veren uzmanlar, 20 milyon nüfusa sahip şehrin meyve ve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşılayan Xinfadi Pazarı’nın kapatılmasının şehrin gıda tedariğine zarar verebileceğine dikkati çekti.

12 Aralık 2019'da salgının Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmasının akabinde başşehir Pekin alınan sıkı tedbirlerle mücadele etmişti. 

Diğer bölgeler göre çok daha sıkı tedbirler alınmış ve katı bir biçimde uygulanan bu tedbirler birkaç hafta önce gevşetilmişti.
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