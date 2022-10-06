Peskov: Bu tüm ülkelere zarar verir

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulaması konusunda bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.





Söz konusu uygulama adımını eleştiren Peskov'un bu sürecin tüm ülkeleri olumsuz etkileyebileceğini ifade ettiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasının tüm ülkeleri etkileyeceğini belirterek “Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir” dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasının tüm ülkeleri etkileyeceğini belirterek “Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir” dedi.

Peskov, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.Söz konusu olası kararı ‘saçmalık’ olarak nitelendiren Peskov, “Çok sayıda ülke, ABD’nin kışkırttığı AB’de değerlendirilen sert hamlelerin saçmalığını anlıyor. Bu tür kararlar, enerji piyasalarının geleceğine yönelik çok yıkıcı bir etkiye sahip olabilir ve tüm ülkelere zarar verir” dedi.