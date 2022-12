Pele için taziye mesajı yağdı

FIFA: Sonsuza kadar bizimle

















Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin takımının kaptanı Lionel Messi, Pele'nin ölüm haberinden dakikalar sonra "Huzur içinde yat" paylaşımı yaptı.Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için, "Ebedi Kral Pelé'ye basit bir veda, şu anda tüm futbol dünyasını vuran acıyı ifade etmek için asla yeterli olmayacak. Milyonlar için bir ilham; dünün, bugünün ve her günün referans kaynağı. Paylaştığımız her an, uzaktayken bile bana her zaman gösterdiği sevgi karşılıklıydı. O, hiçbir zaman unutulmayacak ve hatırası, futbol aşıklarının içinde sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde yat Kral Pele." ifadelerini kullandı.Fransız milli takımının ve Paris Saint-Germain Futbol Kulübü'nün yıldızı Kylian Mbappé ise Twitter hesabından Pele'nin ölümü üzerine birlikte bir fotoğraflarını paylaşarak, "Futbolun Kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak, huzur içinde yat Kral." dedi.Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Neymar ise kendisi gibi Brezilyalı olan Pele için yaptığı Instagram paylaşımında, "Pele'den önce futbol sadece bir spordu. Pele her şeyi değiştirdi, futbolu bir sanat haline getirdi, yoksullara, siyahlara bir ses oldu ve hepsinden önemlisi: Brezilya'ya görünürlük kazandırdı." ifadelerini kullandı.Ünlü Alman futbolcu Franz Beckenbauer "Futbol, bugün tarihinin en büyük oyuncusunu kaybetti" dedi.Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Pele için "sonsuza dek bizimle olan ölümsüz" ifadelerini kullanarak saygılarını sundu ve internet sitesini Brezilyalı futbolcunun anısına ithaf etti. FIFA onu "20. Yüzyılın Futbolcusu" seçmişti.Brezilya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Roberto Rivellino Pele'ye, "Senin yerin Tanrı'nın yanı. Ebedi kralim benim. Huzur içinde yat." sözleriyle veda etti.Pele'nin Brezilya'daki Santos futbol kulübünden takım arkadaşı Arjantinli teknik direktör Cesar Luis Menotti ise, "Başka bir Pele bulmak çok zor olacak. Pele bir sporcunun sahip olması gereken her şeye sahipti. Çevikti, kimse onun gibi zıplayamazdı, iki ayağıyla da iyi oynardı, fiziksel olarak çok güçlü ve cesurdu. Pele gibisi yoktu." ifadelerini kullandı.Brezilya Futbol Konfederasyonu da Pele'yi kendi sözleriyle andı: "Babam gibi olmak istiyordum. Futboldan tek istediğim babam gibi olmaktı. Ve Tanrı bana bunların hepsini verdi.”Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri de Pele'yi unutmadı. Chelsea Futbol Kulübü, "Krala veda. Güzel oyunun ustası." derken Manchester City, "Manchester City, güzel oyun için çok şey yapmış tüm zamanların en iyilerinden biri olan Brezilyalı efsane Pele'nin vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyor. Huzur içinde yatsın." açıklaması yaptı.Türk takımları da Pele için sessiz kalmadı. Beşiktaş kulübü İngilizce Twitter hesabından, "Efsane. İkon. Kral. Futbol seni asla unutmayacak, Pele." paylaşımı yaptı.Fenerbahçe'den "Futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Pele." mesajı paylaşılırken Galatasaray spor kulübü, "Futbolun en büyük ikonlarından biri olan #Pele'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onun mirası ve başarıları dünyanın dört bir yanındaki herkes tarafından el üstünde tutulmaya devam edecektir. Ailesine, dostlarına ve hayranlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Huzur içinde yat, efsane." paylaşımı yaptı.