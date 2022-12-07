Pele'den iyi haber

Doktorlar 82 yaşındaki futbol yıldızının tamamen iyileştikten sonra taburcu edileceğini duyurdu.



Tedavi gördüğü Albert Einstein hastanesinden yapılan açıklamada "Hayati göstergelerinin stabil, bilincinin açık olduğu" belirtilirken yeni herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı vurgulandı.



Dünya kupasını üç kere kaldırmayı başaran efsane isim aynı zamanda kanserle mücadele ediyor ve kemoterapi görüyor.



Diğer taraftan Katar'da devam eden Dünya Kupası sırasında Brezilyalı futbol severler tişörtlerindeki, bayraklarındaki ve flamalarındaki Pele resimleri ile futbolcuyu unutmadıklarını gösteriyor.





Pele de Güney Kore maçı öncesi müsabakayı hastanede televizyondan izleyeceğini söylemişti.