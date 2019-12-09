"Pelikan Çetesi'nin kurbanlarıyız" diyen hâkime soruşturma!

Hâkim Ali Haydar Yücesoy, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinde makaleleri yayımlanan Hilal Kaplan'ın liderliğindeki Pelikan Grubu'nun yargı üzerinde etkili olduğunu açığa çıkarmıştı.





Sözlerini "malumun ilamı" diye niteleyen Yücesoy hakkında soruşturma açılmasına sosyal medyadan veryansın etti.





Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) eleştirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Yücesoy, “‘F.TÖ borsasında milyonlar dönüyor. İşler belli avukat bürolarında dönüyor.” iddialarına rağmen HSK'nın sessizliğini koruduğunu belirtti.







"BU KİRLİ GÖLGEDEN KURTULUN DİYENE SORUŞTURMA AÇILDI"





Yücesoy kendisi hakkında açılan soruşturma için, “Biz 'Bu kirli gölgeden kurtulun, yasal gereğini yapın, yerlerde gezen yargıya güveni biraz ayağa kaldırın’ diyoruz. Ama Adalet Bakanı’nın ‘oluruyla’ soruşturma geçiren biz oluyoruz.” ifadelerini kullandı.





Yücesoy, 31 Ekim’de şahsi Twitter hesabında mahkemeler üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan Pelikan Çetesi'ne dikkati çekmişti.





PELİKAN ÇETESİ HSK İÇİNE SIZMIŞ





"HSK, içine sızdığı ve etkin olduğu iddia edilen ‘İstanbul Grubu/Pelikan Çetesi’ gölgesinde arınmadan, yasak soruşturma prosedürünü işletmeden atama vb. tasarruflarda bulunmayı ertelemelidir." diyen Yücesoy, "O soruşturmayı kimse istemeyecekse ‘bu grubun kurbanları’ olarak biz talep ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

HSK'ya "Önce Pelikan Çetesi'nden kurtulun" diyen hâkim Ali Haydar Yücesoy hakkında soruşturma başlatıldı. Yücesoy, "Sahte referanslarla ikna edici olmaları ve bundan çıkar elde edip servet yapmaları yasal tanım olarak çeteciliktir. Olanları siz de biliyorsunuz." diyor.





Yücesoy soruşturma başlatılmasına tepki göstererek Twitter hesabından şunları paylaştı:





"Bu gelişmelere paralel, İstanbul Grubu'na dahil olduğu söylenen HSK Genel Sekreteri, Teftiş Kurulu Başkanı, durup dururken ve gıkları çıkmadan istifa ediyor. Bir HSK üyesinin de istifa edeceği, istifa etmezse soruşturma geçireceği yargının yüksek camiasında konuşuluyor.





Bağımsız yargıda bunlar olmaz, olmamalı. Yetkisi olmayan harici kimselerin, yargı üzerinde tahakküm kurduğu izlenimi vermesi, sahte referanslarla ikna edici olmaları ve bundan çıkar elde edip servet yapmaları yasal tanım olarak çeteciliktir. Olanları siz de biliyorsunuz.(..)"





"BİZ DE TOPLANMA VE DERNEK KURMA ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİBİZ"





Yücesoy, Yargıçlar Sendikası’nın kendisine destek verdiği açıklamayı da paylaştı.





Yücesoy şunları kaydetti: “BM Genel Kurulu’nun 13/12/1985 Tr, 40/146 Sy. Kararıyla onaylanan BM Yargı Bağımsızlığı Temel İlkelerinden: -Yargıçlar da; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun olarak, diğer yurttaşlar gibi düşünce ve ifade özgürlüğü ile toplanma ve dernek kurma özgürlüğüne sahiptirler.”

