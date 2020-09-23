Pelikan grubu şimdi de Tüpraş'ı hedef aldı

Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında benzin fiyatlarına yapılan zam ve indirimlerle ilgili Tüpraş'ı suçladı.





"Biliyorsunuz, petrol küresel piyasalarda düştükçe ya da yükseldikçe Türkiye'deki rafinelerde fiyatlar yeniden belirleniyor. Akdeniz piyasası baz alınarak, 3 günlük ortalama petrol fiyatı ve dolar kuruna göre, belirli bir formül dahilinde oluşturulan fiyatlara diyeceğim yok," diye yazan Güngör, devamında şunları kaleme aldı:





"Ama misal, önce yüklü bir zam yapıyorlar, arkasından daha az bir indirim geliyor. Sanki, 'zamdan indirim' oluyor! Şirketler kendilerini "Akdeniz piyasasında üçer günlük ortalamaları alıyoruz" falan diye savunabilir. Fakat bakıyorsunuz, petrol ve dolarda aşırı bir hareket yokken bile benzin fiyatları artabiliyor."





TÜPRAŞ İDDİASI





“Üstelik, daha da vahim bir durum var” diyen Dilek Güngör, şu iddiayı gündeme getirdi:





"Bunu piyasadaki aktörler anlatıyor. 6-7 aydır Tüpraş'ın benzin fiyatlarına zam geleceği gün dağıtım şirketlerine kota uyguladığı iddia ediliyor. Şöyle ki, zammın geleceği gün Tüpraş'ın 'dolum limiti doldu, tank değiştiriyoruz, teknik arıza var' diyerek sudan bahanelerle dağıtım şirketlerine ve bayilere zammın geçerli olacağı saat olan 24:00'e kadar petrol verilmediği belirtiliyor. Bu iddiaların rekabet hukuku açısından incelenmesi gerekir. Zira, milli enerji kaynaklarını bulduğumuza sevinirken, özel sektör şirketlerinin kâr hırsına kurban gitmeyelim! Hani derler ya, kurda kuzuyu teslim etmeyelim."





İLK KEZ DEĞİL





Daha önce de Yeni Şafak gazetesi, Tüpraş'ın döviz tutarak kredilerin yatırım yerine dolar mevduatına aktarılmasını sağladığını ileri sürmüştü. Tüpraş, Yeni Şafak'a "Halka açık bir şirket olarak aslında SPK raporlarından rahatlıkla ulaşılabilecek bilgilerin, tümüyle asılsız ve manipülatif iddialar ile bir araya getirilerek kamuoyuna yansıtılmasını üzülerek takip ediyoruz" diyerek yanıt vermişti.





PELİKAN GRUBU





Pelikan grubu,1 Mayıs 2016'da Pelikan Dosyası adlı internet sitesinde yayınlanan 'Selam Olsun!' yazısıyla Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte adını duyurdu. Hilal Kaplan, Melih Altınok, Süheyb Öğüt, Cemil Barlas, Kurtuluş Tayiz, Selman Öğüt, Haşmet Babaoğlu ve İdris Kardaş'ın grup üyesi olduğu iddia ediliyor. Yeni açılmış bir blog sayfasında bulunan, ayrıca Pelikan grubunun varlığını da ortaya çıkaran 'Selam Olsun!' adlı yazıyı; 1 Mayıs 2016'da Cemil Barlas, Merve Taşçı, Atifet Ulusoy, Elif Şahin ve Filiz Gündüz kişisel Twitter hesaplarından paylaştı. Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, yapının merkezinde Berat Albayrak ile Turkuvaz Grubunun başındaki ağabeyi Serhat Albayrak'ın olduğunu iddia ediyor.