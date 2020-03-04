Samanyolu Haber /Gündem / Pelikancı ismin tezi çalıntı mı? /04 Mart 2020 16:42

Pelikancı ismin tezi çalıntı mı?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’yu koltuğundan indiren grup olarak bilinen Pelikancıların önde gelen isimlerinden biri olan Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Selman Öğüt’ün 2010 tarihli yüksek lisans tezinin intihal olduğu iddia edildi.

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Tezleri inceleyerek intihal olup olmadığına yönelik değerlendirme yapmasıyla bilinen Akademik Etik Türkiye, Selman Öğüt’ün yüksek lisans tezini sayfa sayfa inceledi.

Akademik Etik Türkiye, Pelikancı Selman Öğüt'ün tezinin yüzde 50'ye yakınının başka kaynaklarla birebir benzerlik gösterdiği tespitinde bulundu.



Öğüt’ün tezinde benzerlik gösterdiği bölümler için alıntı veya kaynak göstermediği de ifade edildi.

Akademik Etik Türkiye, Selman Öğüt’e yönelik bu durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:





Bunun üzerine Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Profesör Harilaos N. Psaraftis, Akademik Etik Türkiye’ye ulaşarak konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğini belirtti.

Akademik Etik Türkiye de Selman Öğüt’e “Sizin de kendisine iletmek istediğiniz bir açıklama var mı?” sorusunu yöneltti.


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