Pelikancı ismin tezi çalıntı mı?





Tezleri inceleyerek intihal olup olmadığına yönelik değerlendirme yapmasıyla bilinen Akademik Etik Türkiye, Selman Öğüt’ün yüksek lisans tezini sayfa sayfa inceledi.





Akademik Etik Türkiye, Pelikancı Selman Öğüt'ün tezinin yüzde 50'ye yakınının başka kaynaklarla birebir benzerlik gösterdiği tespitinde bulundu.













Öğüt’ün tezinde benzerlik gösterdiği bölümler için alıntı veya kaynak göstermediği de ifade edildi.





Akademik Etik Türkiye, Selman Öğüt’e yönelik bu durumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



















