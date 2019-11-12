Samanyolu Haber /Medya / Pelikancı-Ulusalcı el ele! /12 Kasım 2019 17:48

Pelikancı-Ulusalcı el ele!

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden istifaya sürükleyen hadiselerin fitilini ateşleyen Pelikan Grubu'nun başında bulunan Hilal Kaplan bugün ulusalcı Doğu Perinçek'in televizyonu Ulusal Kanal için destek mesajı paylaştı. Kaplan'ın tweetine havuz televizyonu 24'ün sunucusu Ersoy Dede eşlik etti.

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Vatan Partisi Doğu Perinçek'e bağlı medya grubunda yayın yapan Ulusal Kanal’ın TÜRKSAT borcunu bu akşama kadar ödeyemezse kapanacağı iddia edildi.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, borcun bir kısmını, 31 Ekim’de ödediklerini ve TÜRKSAT yetkililerinden 12 Kasım’a kadar süre istediklerini belirterek, “Bu kanalı yaşatmak için siz değerli can dostlarımıza müracaat ediyoruz.” dedi.

Vatan Partisi’nin yayın organı Ulusal Kanal'a Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Hilal Kaplan da sahip çıktı.

Kaplan, şahsi Twitter hesabında, “Ulusal Kanal, TÜRKSAT borcunu ödeyemezse kapanacakmış.  Elin Amerikalısının ülkemde kanalı varken, İngiliz-Alman ortak yapımı haber ağları her gün suyu bulandırıyorken, ve bu kadar terör destekçisi kanal var olabilirken, umarım bir çözüm bulunur.” ifadelerini kullandı.

HAVUZ YAZARI ERSOY DEDE DE YARDIMA KOŞTU!

Havuz gazetesi Star'ın yazarı Ersoy Dede'nin de Kaplan gibi Ulusal Kanal'a sahip çıkılması için çağrıda bulunması dikkati çekti.

Dede, "Bir sürü terör destekçisi yayın yapan kanal var.. Ve kimlerin desteklediği malum. Bunların rahat rahat at koşturduğu bir ortamda ulusal kanal’ın varlığını sürdürmesi çok önemli. Umarım bütün sorunları çözülür." dedi.

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