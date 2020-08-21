Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

AKP’ye verdiği destek ile tanınan “@Busralsall” isimli bir Twitter hesabından paylaşılan bir videoda, muhalefetin neden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a göre daha fazla hedef aldığı iddia edilerek bunun ndenleri "sorgulandı."





Dün yayınlanan videoda Altun’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a daha sadık olduğu için muhalefetin hedefi haline geldiği oysa Altun'un sadece görevini yapan bir bürokrat olduğu savunuldu. Videoda konuşan ve gerçek kimliği bilinmeyen Büşra Elsall, şunları söylüyor:





“Fahrettin Altun kim? Bürokrat. Evet, en üst düzey bir bürokrat ama sonunda sadece bir bürokrat. Yani hükümet eden vaziyette değil. Cumhurbaşkanı ne vazife veriyorsa onu ifa eden bir memur. Tıpkı İbrahim Kalın gibi. Mesela Kalın açıklama yaptığında kimse ona yaptığı açıklama üzerinden muhalefet etmiyor. Neden? Açıklamayı kendi namına da yapmıyor da ondan. Bu kadar basit, bu kadar net. Fahrettin Altun’la uğraşıyor. Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun? Cumhurbaşkanına muhalefet için Kalın’a sarmak ne kadar saçmaysa Altun’a sarmak da o kadar saçma. Ama yine de Altun’a sarıyor bu zevat. Ağayı dövemeyen marabasını dövermiş. Kabul ama hangi marabasını? Herhalde rızasına en muvaffık iş yapanını, ona en sadık olanını, düşmanlarını öz düşmanı gibi bilenini.”



