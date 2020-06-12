Pelikancılara ‘kardeş’ mi geliyor: AKP’den sosyal medya hamlesi

AKP, sosyal medyada parti lehine içerik üretmek için genel merkez bünyesinde yeni bir ofis kurdu.





‘Dijital Medya Takip Merkezi’ ismindeki ofis, ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla partili milletvekilleri ve teşkilat mensupları için içerikler üretecek, dijital takip yapacak.





AKP Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Her bir milletvekilimizin kişisel hesaplarında kullanacakları içerikleri üretmesi için bu stüdyoyu kurduk” dedi.





‘Siyasi partilerin medya takibini yapmaları gerektiğini’ söyleyen Ünal, “Tanıtım Medya başkanlıkları aynı zamanda hem siyasi partinin algısından hem de medya ortamında kendisiyle ilgili yapılan haberlerden ve üretilen içeriklerin takibinden kaçınılmaz olarak haberdar olmak durumunda” ifadelerini kullandı.





Ünal, 2007'de tasarlanan Medya Takip Merkezi'nin, Dijital Medya Takip Merkezi’ne dönüşümünün 2020 yılındaki planları çerçevesinde olduğunu kaydetti.





Dijital Takip Merkezi'nde iki farklı çalışma yaparak ‘hem içerik üreten hem de içerik takibi yapan bir merkez oluşturduklarını’ anlatan Ünal, çok amaçlı bir stüdyo oluşturarak diğer yandan internet ortamının takibini oluşturacak bir mekan tasarladıklarını aktardı.





‘CİDDİ BİR DEZENFORMASYON…’





Ünal, “Avrupa'da Fransa ve Almanya'nın da internet ortamındaki dezenformasyona ilişkin bazı önlemler aldığını” savunarak, şunları söyledi:









“Dijital Takip Merkezi, ciddi bir dezenformasyonla mücadeleyi de aslında sağlamış oluyor. Ne kadar sahte gerçeklik üretilse de yalan, iftira ve dezenformasyon oluşturulsa da hakikat insan için bir ihtiyaçtır. Biz burada gerçek kişilerle 2 milyon 100 bin teşkilat mensubumuzla aslında bir çalışma yürütüyoruz. Hem içerik takibi, il il ve ilçe ilçe hem de bir içerik üretimi oluşturmuş oluyoruz.”





Ünal, 2018 yılında oluşturdukları Dijital Genel Merkez üzerinden Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde 2 milyon 100 bin teşkilat mensubunun kendi içinde haberleştiği ve veri paylaşımında bulunduğu bir ağ oluşturduklarını, Dijital Medya Takip Merkezi'nin aslında kalbinin Dijital Genel Merkezlerinden oluştuğunu bildirdi.





YENİ BİR ‘TROL’ EKİBİ Mİ?





AKP’nin son birkaç yıldır sosyal medya alanındaki faaliyetleri tartışma konusu.





Bu konu özelindeki tartışmalar daha çok, Saray’a bağlı çalıştığı söylenen ve kamuoyunda ‘Pelikancılar’ olarak bilinen , Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi üzerinden yapılıyor.





Adını ilk kez Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifa ettirildiği Mayıs 2016’da duyuran Pelikan grubu, son dönemde gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutuklanmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.





Üsküdar Kuzguncuk’ta bulunan bir yalıda, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi (Twitter’da @BosphorusGlobal) adı altında faaliyetlerini sürdüren bu oluşumun Erdoğan’a yakınlık derecesi dün olduğu gibi bugün de tartışma konusu.





Erdoğan, Ağustos 2019’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u da yanına alarak Pelikancıları Kuzguncuk’taki meşhur yalılarında ziyaret etmişti. Ziyarete ilişkin fotoğraf, Bosphorus Global’in resmi Twitter hesabından paylaşılmış; tweette, Erdoğan’a organizasyonun yürüttüğü sosyal medya faaliyetleri hakkında bilgi verildiği kaydedilerek, gerçekleştirilen 1,5 saatlik görüşmede Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Başkanı Süheyb Öğüt, Hilal Kaplan ve Ceyhan Aksoy’un bulunduğu bilgisi yer almıştı.





AKP Genel Merkezi’nde Dijital Medya Takip Merkezi’ ismiyle kurulan ofis, ‘Yeni bir trol ekibi mi kuruluyor?’ sorusunu akıllara getirdi. Bu ofisin sosyal medyada ne tür faaliyetler yürüteceği ve Pelikancılarla olan ilişkisi ise zaman içinde netlik kazanacak.