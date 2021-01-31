Pelkas’tan Fenerbahçe’ye kötü haber

Fenerbahçe, Pelkas'ın arka adalesinde iki yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Pelkas’ın sakatlık nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.





Bu nedenle Pelkas’ın önümüzdeki haftada oynanacak Galatasaray derbisinde yer alması beklenmiyor.





Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada "Dün akşam Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas’ın çekilen MR’ında Grade iki yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.