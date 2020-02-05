Samanyolu Haber /Dünya / Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı, attı! /05 Şubat 2020 11:47

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı, attı!

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Başkan Donald Trump arasındaki gerilim devam ediyor.

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasında soğuk savaş rüzgârları esti. 

Pelosi, konuşmadan önce kürsüye gelen başkana elini uzatırken, Trump bunu görmezden geldi. İkilinin el sıkışmaması dikkati çekti. 

Trump'ın konuşması biter bitmez ise Pelosi'nin Başkan Trump'ın konuşma metninin kopyasını yırtması saniye saniye kameralara yansıdı.

Geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında İran'ı hedef alan Trump, "İran rejimi nükleer silah arayışından vazgeçmeli, terör yaymayı bırakmalı ve kendi halkının yararına çalışmaya başlamalı." dedi. 

TRUMP: YA ÇOK GURURLULAR YA DA APTALLAR!

Trump, "Güçlü yaptırımlarımız sayesinde, İran ekonomisi kötüye gidiyor. Bunun kısa sürede iyileşmesini sağlayabiliriz, fakat yardım istemek için ya çok gururlular ya da çok aptallar. Biz buradayız. Hangi yolu seçeceklerini bir görelim. Bu tamamen onlara kalmış." diye konuştu. 

Trump'ın konuşması esnasında hemen arkasında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yer aldı. 

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