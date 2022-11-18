Samanyolu Haber /Dünya / Pelosi yeniden aday olmayacak /18 Kasım 2022 09:44

Pelosi yeniden aday olmayacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıkladı.

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Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Temsilciler Meclisinde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.

Şu anda 82 yaşında olan Pelosi, genç liderlerin önünü açmak istediğini de dile getirdi.

Pelosi, "Şimdi geleceğe doğru cesurca ilerlemeliyiz. Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim. Benim açımdan, çok saygı duyduğum Demokrat Parti grubuna yeni nesil bir ismin liderlik etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Ülkenin Temsilciler Meclisi Başkanlığı koltuğuna oturan ilk kadın olma unvanını elinde bulunduran Kaliforniyalı Demokrat siyasetçi, bununla birlikte 35 yıldır sürdürdüğü San Francisco temsilcisi olarak Kongre'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

İlk kez Kongre'ye 1987'de seçilen ve Demokrat bir siyasetçi babanın kızı olan Nancy Pelosi'nin yerini bundan böyle New York Vekili Hakeem Jeffries alabilir.

Pelosi'nin konuşması uzun süre ayakta alkışlandı ve Demokrat Partililerin yanı sıra Cumhuriyetçi bazı isimlerin de Temsilciler Meclisi'nde kendisini dinlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Pelosi ve Trump çekişmesi

Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı.

Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.

Pelosi'nin eşi saldırıya uğramıştı

Ülkede gündeme gelen siyasi şiddet olaylarının da son kurbanı 28 Ekim'de Pelosi'nin eşi Paul Pelosi olmuştu.

Zanlı David DePape, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği aktarılmıştı.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
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