ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'a yapacağı resmi ziyaret öncesi iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.





Pelosi'yi taşıyanuçağın ise Türkiye saatine göre akşam üzeri Tayvan'a indiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan’a indi. Uçağın Tayvan hava sahasına girmesinden sonra Çin ve Tayvan’da askeri hareketlilik arttı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi taşıyan uçak Tayvan’a indi. Uçağın Tayvan hava sahasına girmesinden sonra Çin ve Tayvan’da askeri hareketlilik arttı.

Bugün sabah saatlerinden beri Pelosi’nin Tayvan ziyareti tüm dünya tarafından takip ediliyordu. Ziyaretten önce Tayvan Boğazı yakınlarında Çin’in savaş uçaklarının uçtuğu görüldü. Çin daha önce birçok kez, Pelosi’yi kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan’ı ziyaret etmesi konusunda uyarmıştı.ABD de daha öncesinde ‘Çin’in askeri tehditlerinden korkmayacağını’ bildirmiş ve dört tane savaş gemisini bölgeye göndermişti.