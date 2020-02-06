Pelosi'den Trump'a: Amerikan demokrasisi için bir tehdit

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yapılan oylamada 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.







Trump'ın 'Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürdüğünü' belirten Pelosi, "Bugün, Başkan ve Senato'daki Cumhuriyetçiler kanunsuzluğu normalleştirdiler ve anayasamızın denetim ve denge sistemini reddettiler" ifadelerini kullandı.





Pelosi, "Başkan, yasaların üstünde olması ve seçimleri bozma konusundaki kararlığıyla Amerikan demokrasisi için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor" diye konuştu.





ABD'de Başkan Trump'a yönelik yürütülen azil süreci, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile sona ermişti.





'Görevi kötüye kullanma' suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın 'suçlu olduğu', 52 senatör ise 'suçlu olmadığı' yönünde oy vermişti.





'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın 'suçlu olduğu', 53 senatör ise 'suçlu olmadığı' yönünde oy kullanmıştı.





Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan olmuştu.