Samanyolu Haber /Dünya / Pelosi'den Trump'a: Amerikan demokrasisi için bir tehdit /06 Şubat 2020 11:31

Pelosi'den Trump'a: Amerikan demokrasisi için bir tehdit

ABD Başkanı Trump'ın Senato'daki azil oylamasında aklanmasına ilişkin açıklamada bulunan Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın 'Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi.

SHABER3.COM

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yapılan oylamada 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın 'Amerikan demokrasisi için bir tehdit olmayı sürdürdüğünü' belirten Pelosi, "Bugün, Başkan ve Senato'daki Cumhuriyetçiler kanunsuzluğu normalleştirdiler ve anayasamızın denetim ve denge sistemini reddettiler" ifadelerini kullandı.

Pelosi, "Başkan, yasaların üstünde olması ve seçimleri bozma konusundaki kararlığıyla Amerikan demokrasisi için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor" diye konuştu.

ABD'de Başkan Trump'a yönelik yürütülen azil süreci, Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile sona ermişti.

'Görevi kötüye kullanma' suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın 'suçlu olduğu', 52 senatör ise 'suçlu olmadığı' yönünde oy vermişti.

'Kongre'nin işleyişini engellemek' başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın 'suçlu olduğu', 53 senatör ise 'suçlu olmadığı' yönünde oy kullanmıştı.

Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pelosi'den Trump'a: Amerikan demokrasisi için bir tehdit Sonraki Haber >>

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

'Korku iklimine teslim olmamalı, psikolojimizi diri tutmalıyız'

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Kapkaç yapmak isterken arabanın altında kaldılar

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

Endonezya'da korona alarmı! Uçaktan inenler şaşkına uğradı

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

İki günde hastane inşa edildiği iddiası doğru mu?

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Perinçek neden güldü? 'Şehit vereceğiz, olur mu şehit vermeden'

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!

Google Haritalar'ı el arabası ile şaşırttı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:58:47