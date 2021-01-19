Pelosi'nin bilgisayarını Rusya'ya satmak isteyen Kongre saldırganı yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump yanlılarının baskını sonrası çalınan bilgisayarın Rus istihbaratına satılma iddiaları Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından araştırılıyor.







Williams hakkındaki ihbarın, kadının eski erkek arkadaşı tarafından yapıldığı öğrenildi.





Williams'ın bilgisayarı ya da bilgisayarın sabit diskini Rusya'daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rus dış istihbaratı SVR'ye satmayı planladığını iddia ettiği görüldü. Ancak dizüstü bilgisayarı Rus istihbaratına satma planı belirtilmeyen bir sebeple gerçekleşmedi.





Williams hakkında Kongre binasına yasadışı şekilde girmek ve içeridekileri Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle ilgili suçlamalar da bulunuyor.





Bu arada Williams'ın arkadaşlarında bilgisayarın çalınma anına ilişkin görüntülerin de bulunduğu kaydedildi.





22 yaşındaki Williams'ın bilgisayarı ne yaptığı soruşturulmaya devam ediliyor. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.