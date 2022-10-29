Samanyolu Haber /Dünya / Pelosi'nin evine giren saldırgana 'cinayete teşebbüs' soruşturması /29 Ekim 2022 14:34

Pelosi'nin evine giren saldırgana 'cinayete teşebbüs' soruşturması

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'ye, San Francisco'daki evinde saldırarak kafasına çekiçle vuran ve "Nancy nerede?" diye bağıran şahıs "cinayete teşebbüs" dahil çok sayıda ağır suçlama ile karşı karşıya

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Saldırı ve saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre Polis Departmanı ve San Francisco Polis birimi ortaklaşa yürütüyor.

Şerifin online kayıtlarına göre adının David Depape olduğu belirilen 42 yaşındaki saldırgan hakkında "cinayete teşebbüs", "ölümcül silahla saldırı", "yaşlı istismarı", "darp", "hırsızlık" ve "sözlü hakaret" gibi birçok ağır suçla iddianame hazırlanıyor.

Resmi suçlamaların San Francisco Bölge Savcılığı tarafından yöneltilmesi bekleniyor.

Ailenin isteği üzerine Pelosi'nin sağlık durumu hakkında bilgi veilrmezken, ABD basını hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Paul Pelosi'nin başına darbe aldığını ve beyin ameliyatı geçirdiğini aktardı.

Adı açıklanmayan doktorlar, Pelosi'nin tamamen iyileşmesinin öngörüldüğünü belirtiyor.

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimlerden hemen önce düzenlenen saldırının neden işlendiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.
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