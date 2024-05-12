Samanyolu Haber /Gündem / Pembe dizileri geçti: AKP'li vekil torpil istedi, sınav iptal edildi, dekan görevden alındı... /12 Mayıs 2024 12:02

Pembe dizileri geçti: AKP'li vekil torpil istedi, sınav iptal edildi, dekan görevden alındı...

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'ten D.A.T'nin kadroya alınmasını talep ettiği öne sürüldü. Bu kişi sınavda başarısız olduğu için sınav iptal edildi. Sınavda yüksek not alan Mimarlık Fakültesi Dekanı'nın kızı rektörlüğe dava açtı. Kızı dava açtığı için dekan ise görevinden alındı.

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Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, geçtiğimiz 31 Aralık'ta bir kadro ilanı yayınladı. Fakültenin dekanı olan Prof. Dr. Mine Ulusoy'un kızı da bu ilana başvuruda bulundu ve yapılan sınavda en yüksek puanı aldı. Ancak sınav sonuçları açıklandıktan sonra rektörlük, 13 Şubat'ta ilanı iptal etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, bu iptal kararının arkasındaki gerekçe, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın, rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'ten D.A.T'nin kadroya alınmasını talep ettiği ve bu kişinin sınavda başarısız olduğu şeklindeydi. Sınavın iptal edilmesinin ardından, sınavda en yüksek notu alan dekan Ulusoy'un kızı, "hakkının gasp edildiği" gerekçesiyle rektörlüğe dava açtı.

Bu olayların ardından rektörlük, dekan Ulusoy'un görevden alınmasını talep etti. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), mevzuata uygun olmayan bir şekilde Ulusoy'u görevden alamayacaklarını belirtti. Bu süreçte, yeni bir dekan atanana kadar rektör Prof. Dr. Çelik geçici olarak dekanlık görevini üstlendi.

Gelişmelerin üzerine dekan Ulusoy, görevden alınma gerekçelerini sorduğunda, Çelik'in "Kızın kurumumuzu mahkemeye vererek zedeledi. Bu yüzden seni dekanlık görevinden aldık" yanıtını verdiği iddia ediliyor.
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