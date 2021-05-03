PEN Romanya’dan tutuklu gazetecilere dayanışma mektubu

NECDET ÇELİK- JOURNALİST POST







Uluslararası Yazarlar Birliği’nin (PEN) Romanya üyeleri, Türkiye’deki mahpus gazetecilerle ilgili farkındalık oluşturmak için mektup kampanyası düzenledi. PEN üyesi 11 yazar ve şair, jailedjournos.com sitesinde yer alan listeden 11 tutuklu gazeteci seçerek her birine mektup yazdı. Alfabetik sıraya göre her gün bir mektup derneğin resmi sayfasından ve facebook hesabından yayımlandı.









BİR MEKTUP BİR UMUT









Mektuplar Türkçeye tercüme edilerek tutuklu gazetecilerin kaldığı cezaevlerine gönderildi. Devlet radyosu Radio Romania Cultural’daki bir yayında kampanyayı değerlendiren PEN Romanya Başkanı Radu Vancu, benzer tecrübeleri yaşayan Romanyalı aydınların, Türk meslektaşlarıyla empati yapmak ve onlara umut vermek için bu inisiyatifi başlattıklarını söyledi. Merkezi kuruluş PEN International’ın Türkiye’deki mahpus gazetecilerin durumunu sürekli gündemde tuttuğuna vurgu yapan Vancu, yeni başlatılan ‘Action for Turkey-Türkiye için Aksiyon’ kampanyasında Romanya şubesi olarak hızla harekete geçtiklerini söyledi





MEKTUPLARDA NELER VAR?





Geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin baskısıyla Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen Ahmet Altan’a mektup yazan Romanya’nın duayen gazetecilerinden Liviu Antonesei, kendi geçmişinden bahsederek, ‘’Benim komünist dönemde yaşadıklarım, size yaşatılan kabusun yanında hafif kalır. Bir gazeteci için darbeye katılım suçunun senarize edilebileceği aklımın ucundan geçmezdi.’’ ifadelerini kullandı. Mektubunun sonunda 68 yaşındaki Antonesei, Romanya’daki tüm aydınlar adına haksız yere hapiste tutulan gazeteci ve yazarların serbest bırakılmasını istedi. Araştırmacı gazeteci Sabina Fati ise Hidayet Karaca’ya yazdığı mektupta, ‘’Sen sansürlenmekle kalmadın, aynı zamanda hiçbir şey söylememen için ağzını tıkamaya çalıştılar. Ancak senin tekrar mikrofona konuşabileceğin ilerideki özgür günler için olanca gücünle direndiğini biliyorum.’’ cümlelerine yer verdi. Romanyalı aydınlar, yazdıkları satırları Türk meslektaşlarıyla özgürce, karşılıklı oturarak Türk kahvesi içme dilekleriyle sonlandırdı. Tutuklu gazetecilerle dayanışma platformu olan Jailedjournos.com’un verilerine göre halen Türkiye cezaevlerinde 143 gazeteci ve medya çalışanı bulunuyor