Samanyolu Haber /Spor / Penaltı kuralı resmen değişti! Çift dokunmada Yeni Dönem /03 Haziran 2025 17:09

Penaltı kuralı resmen değişti! Çift dokunmada Yeni Dönem

IFAB Şampiyonlar Ligi'nde Julian Alvarez'in iptal edilen golüyle başlayan penaltı tartışmalarına nokta koydu. Alınan yeni penaltı kararına göre "istemeden çift dokunma" kuralı tamamen değişti.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltılarda yaşanan "çifte temas" durumuna dair kural değişikliğine gitti. Yeni düzenleme, özellikle penaltı atışlarında topa istemeden iki kez temas edilmesi halinde geçerli olacak uygulamaları netleştiriyor.

TOP AĞLARA GİDERSE PENALTI TEKRARLANACAK

Yeni kurala göre, eğer penaltıyı kullanan oyuncu topa istemsiz olarak iki kez temas eder ve bu pozisyon golle sonuçlanırsa, penaltı tekrarlanacak. Bu durum, oyuncunun dengesini kaybederek istem dışı ikinci bir temas gerçekleştirmesi gibi senaryoları kapsıyor.

GOL OLMAZSA KARAR: ENDİREKT SERBEST VURUŞ

Ancak top ağlara gitmezse, yani ikinci temasa rağmen gol olmazsa, hakem endirekt serbest vuruş kararı verecek. Bu kural, yalnızca normal süre içindeki penaltılarla sınırlı değil, aynı zamanda penaltı vuruşlarıyla sonuçlanan seri atışları da kapsıyor.

PENALTI ATIŞLARINDA 'KAÇIRILMIŞ' SAYILACAK

Yeni uygulamaya göre, penaltı atışlarında top ağlara gitmezse ve çifte temas söz konusuysa, bu durumda vuruş “kaçırılmış” olarak kayıtlara geçecek.

Bu düzenlemeyle birlikte IFAB, penaltılarda yaşanan tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi ve uygulamalarda birlik sağlamayı hedefliyor. Yeni kurallar, 2025-2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe girecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atletico Madridli futbolcu Julian Alvarez'in penaltıdan attığı golün iptal edilmesine yol açan çift vuruş kuralı büyük tartışmalara neden olmuştu.

JULIAN ALVAREZ İLE BAŞLAYAN TARTIŞMALAR

UEFA, Julian Alvarez'in iptal edilen penaltısı ile ilgili açıklama yayınlayarak kararın mevcut kurallara göre doğru olduğunu ancak daha sonra IFAB ile birlikte kuralın gözden geçirileceğini duyurmuştu.

Alvarez, Real Madrid'e karşı seri penaltılara giden son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'in ikinci penaltısını gole çevirmişti. VAR uyarısıyla atış sırasında topa destek ayağıyla temas ettiği belirlenen Alvarez'in golü, çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Real Madrid, çeyrek finale yükselmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Penaltı kuralı resmen değişti! Çift dokunmada Yeni Dönem Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:02:36