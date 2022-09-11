Samanyolu Haber /Gündem / Pençe Kilit bölgesinden 2 şehit haberi geldi /11 Eylül 2022 19:05

Pençe Kilit bölgesinden 2 şehit haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı tarfından yapılan açıklamada Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada, 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

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