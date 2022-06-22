Samanyolu Haber /Gündem / Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir şehit daha /22 Haziran 2022 08:59

Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir şehit daha

Pençe-Kilit Harekâtı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe-Kilit Harekâtı’nda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit olmuştur.

BAKAN AKAR’DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.


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