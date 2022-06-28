Samanyolu Haber /Gündem / Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu /28 Haziran 2022 19:45

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu açıklandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerince sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden de duyurulan olaylala ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 28 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


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