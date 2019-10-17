Samanyolu Haber /Gündem / Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı /17 Ekim 2019 23:56

Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerinin ardından Ankara'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, görüşmelerinin ardından Ankara'dan ayrıldı.

Başkan Yardımcısı Pence ve heyetinin uçağı 22.40'ta, Pompeo ve heyetinin uçağı da 21.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Heyetleri havalimanından ilgili yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pence, Pompeo ve heyetlerini kabul ettiği görüşmesi 1 saat 40 dakika sürmüştü.

Erdoğan ve Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme, 2 saat 40 dakika sürmüştü.

Heyetler arası görüşmede, Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler hazır bulundu.

ABD heyetinde, Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield yer aldı.
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