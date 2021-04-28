Samanyolu Haber /Gündem / Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu /28 Nisan 2021 23:31

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

 “Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” 
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