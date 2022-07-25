Pençe-Yıldırım Harekatı’ndan peş peşe acı haberler

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker ve 4 korucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.







SOYLU DUYURDU: 4 KORUCU ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise “Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, Kahraman Askerimiz Remzi Nişan ile Kahraman Güvenlik Korucularımız; Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik Şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Akar, “Kahraman silah arkadaşımız, 25 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.





HAKKARİ VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 06:35 sıralarında Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla görevli personellerimize bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Bahse konu saldırıda Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez isimli Güvenlik Korucuları şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.







