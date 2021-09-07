Pençşir'den ilginç haberler geliyor

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, "Penşir'i ele geçirme ve fethetme mücadelemizde sivil kayıplarımız olmadığı için Allah’a şükürler olsun" dedi.



Taliban, eyalet başkentini ve vadideki valilik yerleşkesini ele geçirdi ve başkentteki savaşçılarının videolarını paylaştı.



Sosyal medyaya yansıya görüntülerde Taliban üyelerinin bölge valiliği önünde çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Taliban Penşir'i de Ele Geçirdiğini İddia Ediyor

Öte yandan direniş lideri Ahmed Mesud, Facebook sayfasındaki sesli mesajında, güçlerinin hala Penşir’de bulunduğunu ve Taliban'a karşı savaşmaya devam edeceklerini söyledi.



Günün erken saatlerinde, direniş yanlısı Twitter hesapları, savaşçılarının yeniden örgütlenmek için dağlara çekildiğini, ancak savaşmaya devam edecekleri iddialarına yer verdi.



Bugün yayınlanan Twitter mesajında, “Dün gece, şiddetli düşman saldırıları ve tükenenen cephaneliğimiz nedeniyle zor bir karar vermek zorunda kaldık. Ya Bazarak'ta son bir savunma yapıp liderliğimizi tamamen ortadan kaldırma riskini alacaktık ya da direnişi sürdürmek için daha yüksek bir yere çekilecektik. Biz ikincisini seçiyoruz” denildi.



Aynı zamanda yayınlanan ve liderlerinin güvende, morallerinin yerinde olduğunu bildiren bir başka Twitter mesajında da, "Bildiğimiz ve direnişimizin bir sonraki safhasına en uygun arazideyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz!” denildi.



Mesud, 1990'larda Taliban yönetimine başarıyla direnen ve lakabı “Penşir Aslanı” olan Kuzey İttifakı lideri Ahmed Şah Mesud'un oğlu.



Taliban Sözcüsü Mücahid, direnişte yer alan ve Afganistan'da normal bir yaşama dönmek isteyenlerin memnuniyetle karşılandığını, ancak yeni rejimi baltalama çabalarının fitne olarak değerlendirileceğini ve buna göre davranılacağını söyledi.



Mücahid, yeni bir Taliban hükümetinin oluşturulması için çalışmaların tamamlandığını, ancak bazı teknik sorunların devam etmesi nedeniyle duyurunun ertelendiğini de kaydetti.



Taliban Sözcüsü, yeni bakanların, hükümete gerektiğinde değişiklik yapma esnekliği vermek için bakan vekili olarak kabul edilebileceğini söyledi. Ayrıca gazetecilere, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin hayatta olduğuna ve yakında halkın karşısına çıkacağına dair güvence verdi.



Ahundzade'nin kamuoyu önünde olmaması, öldüğüne dair söylentilere yol açmıştı. Ancak Taliban'ın kurucusu Molla Ömer de aslında, 2015'te ölüm haberlerinin sızdırılmasından iki yıl önce ölmüştü.



Mücahid ayrıca, ülke bir geçiş sürecinden geçerken kadın ve erkeklerden protesto gösterilerinden kaçınmalarını istedi ve “Yeni hükümetin henüz görevi devralmadığı bir zamanda neden protesto ediyorsunuz? Kadınların direnişini gördük. Çalışıyoruz ve onların sorunlarını en kısa sürede çözmeyi umuyoruz” dedi.



Kabil'deki Taliban savaşçıları 4 Eylül’de, hükümete eşit katılım talep eden bir grup kadının protestosunu zorla dağıttı. Protestocular, sosyal medya videolarında ve ifadelerinde, Taliban'ın bazılarını silahlarının dipçikleriyle dövdüğünü ve kadınları kanlar içinde bıraktığını söyledi.



Mücahid, insanların bir araya gelmesinin bir güvenlik sorunu haline gelebileceğini söyledi ve “Gördüğünüz gibi, Kabil havaalanında çok fazla kaos vardı ve ardından yabancıların da öldüğü korkunç saldırılar oldu” diye konuştu.



Mücahid bu sözleriyle geçen ay havaalanında düzenlenen, en az 169 Afgan ve 13 Amerikalı’nın ölümüne neden olan intihar saldırısına gönderme yaptı. Saldırıyı IŞİD'in bölgesel kolu IŞİD Horasan üstlendi. Bu, hiçbir terörist grubun Afgan topraklarını herhangi bir ülkeye karşı kullanamayacağını vaat eden Taliban için ilk büyük zorluk olarak kabul edildi.



Mücahid basın toplantısında, Kabil havaalanının Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yardımıyla hızlı bir şekilde restore edileceğine de söz verdi. Kabil'den diğer Afgan şehirlerine bazı yerel uçuşların şimdiden yeniden başladığını ancak ABD güçlerince hasar verildiğini iddia ettiği radar sistemi ve diğer bazı ekipmanların onarılması için çalışma yapılması gerektiğini belirten Taliban sözcüsü, "Havaalanının yakında uçuşlara hazır olacağı konusunda sizi temin ederim" dedi.



Taliban için Çin önemli



Özellikle Çin’in Tek Kuşak Tek Yol girişimine olan ilgisi başta olmak üzere, Taliban'ın dış politikasının ilerlediğine işaret eden Mücahid, ekonomik gücü göz önüne alındığında, Pekin'in Afganistan'ın yeniden inşasında çok önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.



Taliban sözcüsü, “CPEC (Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru) projesi Afganistan dahil tüm Asya için önemlidir. CPEC rotası Afganistan'dan geçerse, işbirliği yaparız” dedi.



CPEC, Çin'in kuzeybatısındaki Şincan eyaletini Pakistan üzerinden Umman Denizi'ne bağlayan Tek Kuşak Tek Yol projesinin bir kolu. Çin, projeyi Orta Asya'ya genişletmek istediğinin ipuçlarını veriyor.



Mücahid, Taliban'ın devralmasından bu yana Afganistan'ın başkentini ziyaret eden ilk üst düzey yabancı yetkili olan Pakistan istihbarat şefi General Faiz Hameed'in temasları ile ilgili soruları da yanıtladı.



Mücahid ziyaretin, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sırasında hapishanelerden yaşanan firarlara ve Pakistan'daki militan saldırılara karışan mahkumların serbest bırakılması konusunda Pakistan’ın endişelerine odaklandığını söyledi.



Mücahid'e göre, Kabil'in güvenliği artık üniformalı olarak Taliban'a devredilecek. Eski Afgan güvenlik güçleri ve ordusu da yeni hükümet için Taliban savaşçılarıyla birleştirilecek.