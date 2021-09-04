Samanyolu Haber /Dünya / Pencşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor /04 Eylül 2021 16:31

Pencşir'de Taliban'a karşı direniş sürüyor

Afganistan’da radikal İslamcı Taliban’ın ele geçiremediği tek vilayet olan Pencşir’in düştüğüne dair haberler yalanlandı. Çatışmaların devam ettiği bildirildi.Afganistan’da radikal İslamcı Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek vilayet olan Pencşir'in de düştüğüne dair dün akşam yayılan haberler yalanlandı. Bölgede Taliban'a karşı mücadele eden Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Allah, hürriyet ve adalet için verdiğimiz mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" diye belirtti.

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Taliban ile Kabil’in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında yaklaşık beş gündür çatışmaların sürdüğü haber veriliyor.

Hafta başında yapılan açıklamalarda, Taliban’ın Ulusal Direniş Cephesi ile müzakere ettiği açıklanmış ve durumun siyasi diyalog ile çözülmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. Taliban’ın Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud’a kurulacak yeni hükümette bir görev ve güvence teklif ettiği bildirilmişti. Mesud’un ise söz konusu, direnişi kişisel çıkar amacıyla görmediği ve kendisine yönelik vaatlerle de sonlandırmayacağı haber verilmişti. Konuyla ilgili şimdiye kadar Taliban tarafından ise açıklama yapılmadı.

Pencşir düştü, yöneticiler kaçtı iddiası

Taliban ile Pencşir'deki Ulusal Direniş Cephesi arasındaki son çatışmaların, Taliban güçlerinin Salı günü bölgeye girişteki kontrol noktasına Taliban’ın saldırısı üzerine alevlendiği bildiriliyor. Çatışmanın her iki tarafı, diğerine ağır kayıplar verdirdiğini iddia ediyor. Son günlerde çatışmaların alevlendiği, dün akşam da Taliban’a yakın çevreler Pencşir'in düştüğünü, üst düzey liderlerinin kaçtığını iddia eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Halen Pencşir'de olduğu bildirilen devrik Kabil hükümetinin cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih Pencşir'in düştüğü iddialarını yalanladı. "Bölgede durum zor, ancak topraklarımızı savunduk" ifadelerinin yer aldığı bir video mesaj yayınladı.

Taliban'a yakın sosyal medya hesaplarında, Pencşir'in düştüğü, bunun Kabil'de sevinçle ve havaya açılan ateşle kutlandığına dair paylaşımlar üzerine Kabil'de kalan kişilerle bağlantıya geçen AFP haber ajansı, bunun doğru olmadığı bilgisini aldığını aktarıyor.

Pencşir vilayetini, Taliban, ülkeyi ilk ele geçirdiği 1996-2001 döneminde de kontrolü altına almayı başaramamıştı.

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