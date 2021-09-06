Samanyolu Haber /Dünya / Taliban Pençşir'e bayrağını dikti /06 Eylül 2021 08:18

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Afganistan’da Taliban’a karşı mücadele eden Pencşir vadisindeki direnişçilerden Taliban’a ateşkes çağrısı yapıldı. Taliban vilayette kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Afganistan'ın 34 vilayetinin 33'ünde kontrolü elinde bulunduran Taliban örgütünün Sözcüsü Zebihullah Mücahid, grubun kalan son vilayet olan Pencşir'i de tamamen kontrol altına aldıklarını iddia etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Mücahid, Taliban'ın direniş güçleri tarafından kontrol edilen son bölge olan Pencşir ilinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini bildirdi.

Mücahid açıklamasında, "Bu zaferle ülkemiz savaş bataklığından tamamen kurtuldu." ifadesini kullandı.

AP ajansı da, görgü tanıklarının Pencşir'in sekiz ilçe ve kasabasının binlerce militanın saldırısıyla ele geçirildiğini söylediğini aktardı.

Günlerdir kuşatma altında olan Pencşir'de Taliban'a karşı direnen güçlerin lideri Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'dan ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak Ulusal Direniş Güçleri adına açıklama yapan grubun sözcülerinden Ali Maisam Nazari, Taliban'ın iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Nazari Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırgan düşmanın Pencşir'i ele geçirdiği yönündeki iddiası doğru değil. Ulusal Direniş Güçleri önceden kurulan kamplarda bulunuyor ve dün geceden bu yana çeşitli noktalarda savaş devam ediyor." dedi.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih de başkent Kabil'in 15 Ağustos'ta düşmesinin ardından Pencşir'e kaçmıştı.
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