Samanyolu Haber /Gündem / Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı /04 Mayıs 2024 08:21

Pendik’te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

Pendik’te bir kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Kaza 04.30 sularında E5 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emirhan Aydın yönetimindeki 34 EOS plakalı otomobil Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki 34 DT 5172 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonetteki sebzeler yola saçılırken Kaan Koçak yönetimindeki 34 KL 2114 plakalı otomobil hızını alamayarak devrilen kamyonete çarptı.

Kaza sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yayında yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E5 Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Geriden gelen araçlar polis tarafından yan yola yönlendirildi.

Olay yerine gelen çekici ve vinç yardımıyla kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile E5 Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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