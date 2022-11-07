Pennsylvania’dan Senato Adayı Cumhuriyetçi Mehmet Öz seçilebilecek mi?

Mehmet Öz, kendisine destek verenlere teşekkür etti ve seçime sadece iki gün kaldığını hatırlattı.

Kampanyası boyunca şehir şehir dolaştığını söyleyen Öz, seçmenler üzerinde yarattığı heyecana değindi ve “Ülke için endişeleniyorlar, ben de burası için endişeleniyorum” dedi.

Öncelikli meselenin ekonomi olduğunu ve kendisinin de bu mesajı aldığını söyleyen Öz, herkesin endişesinin mutfak masrafları olduğunu, bunda da haklı olduklarını söyledi.





Demokrat rakibi Fetterman’ın suçlulara yaklaşımını yumuşak bulduğunu pek çok kez dile getiren Öz, bir kez daha “Suçluları, incittikleri kişilerden, masum kişilerden daha çok umursuyor gibi görünüyor ama benim yapacağım şey bu değil” dedi. Fetterman’ın tüm uyuşturucuların suç olmaktan çıkarılmasını yasallaştırmak istediğini savundu.





VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar, Öz’ün Türk vatandaşlığının kendileri için bir dezavantaj oluşturmadığını, Amerikalı hisseden herkese sıcak baktıklarını belirterek, Amerika'nın farklılıklardan oluştuğu ve farklılıkların zenginlik olduğu görüşünü paylaştı. Bazı seçmenlerse, Öz’ün siyasi geçmişi olmaması nedeniyle onu desteklediklerini söyledi.





Mitinge katılanlar arasında sayıları az da olsa Türkler de vardı.





Pennslyvania'daki Türkler yaşadıkları eyaletin senatör adaylarından birinin Türk olmasından dolayı gurur duyduklarını ve Mehmet Öz’ün kazanmasını istediklerini dile getirdi.