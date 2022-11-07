Samanyolu Haber /Gündem / Pennsylvania’dan Senato Adayı Cumhuriyetçi Mehmet Öz seçilebilecek mi? /07 Kasım 2022 13:42

Pennsylvania’dan Senato Adayı Cumhuriyetçi Mehmet Öz seçilebilecek mi?

Pennsylvania’dan Senato Adayı Cumhuriyetçi Mehmet Öz seçime iki gün kala destek arayışında

SHABER3.COM

Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Senato adayı ünlü doktor ve televizyon programcısı Mehmet Öz, 8 Kasım ara seçimlerine iki gün kala oylarını arttırabilmek için Northampton Bölgesi’nin Bethlehem kentinde seçmenlerle buluştu.

Mehmet Öz’e akşam saatlerinde düzenlenen mitingde Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania’dan Temsilciler Meclisi adayı Lisa Scheller da eşlik etti.

Binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte Özün destekçileri, ellerinde "Washington’da Denge Sağlayacak" pankartlarıyla Cumhuriyetçi adaya desteklerini gösterdi.

Mehmet Öz, kendisine destek verenlere teşekkür etti ve seçime sadece iki gün kaldığını hatırlattı.

Kampanyası boyunca şehir şehir dolaştığını söyleyen Öz, seçmenler üzerinde yarattığı heyecana değindi ve “Ülke için endişeleniyorlar, ben de burası için endişeleniyorum” dedi.

Öncelikli meselenin ekonomi olduğunu ve kendisinin de bu mesajı aldığını söyleyen Öz, herkesin endişesinin mutfak masrafları olduğunu, bunda da haklı olduklarını söyledi.

Demokrat rakibi Fetterman’ın suçlulara yaklaşımını yumuşak bulduğunu pek çok kez dile getiren Öz, bir kez daha “Suçluları, incittikleri kişilerden, masum kişilerden daha çok umursuyor gibi görünüyor ama benim yapacağım şey bu değil” dedi. Fetterman’ın tüm uyuşturucuların suç olmaktan çıkarılmasını yasallaştırmak istediğini savundu.

VOA Türkçe’ye konuşan katılımcılar, Öz’ün Türk vatandaşlığının kendileri için bir dezavantaj oluşturmadığını, Amerikalı hisseden herkese sıcak baktıklarını belirterek, Amerika'nın farklılıklardan oluştuğu ve farklılıkların zenginlik olduğu görüşünü paylaştı. Bazı seçmenlerse, Öz’ün siyasi geçmişi olmaması nedeniyle onu desteklediklerini söyledi.

Mitinge katılanlar arasında sayıları az da olsa Türkler de vardı.

Pennslyvania'daki Türkler yaşadıkları eyaletin senatör adaylarından birinin Türk olmasından dolayı gurur duyduklarını ve Mehmet Öz’ün kazanmasını istediklerini dile getirdi.
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