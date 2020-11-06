Samanyolu Haber /Dünya / Pensilvanya Başsavcısı'ndan Trump'ın itirazıyla ilgili açıklama /06 Kasım 2020 00:51

Pensilvanya Başsavcısı'ndan Trump'ın itirazıyla ilgili açıklama

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın usulsüzlük nedeniyle oy sayımının durdurulmasını talep ettiği eyaletlerden birisi olan Pensilvanya'da eyalet başsavcısı bir açıklama yaptı.

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Başkanlık yarışında geri düşen Trump’ın “oy sayımını durdurun” talebine Shapiro’dan “Kimsenin sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim. Bunlar yasal oylar. Sayılacaklar” yanıtı geldi

ABD’de tarihi bir seçim yaşanıyor. Seçimin üzerinden iki gün geçmesine rağmen henüz kazanan çıkmadı. Şu ana kadar 264 delege kazanan Demokratların adayı Joe Biden için, önde götürdüğü Nevada eyaletinden gelecek olumlu sonuçlar başkanlık için yeterli olacak. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise oy sayımının durdurularak seçimlerin mahkemeye taşınmasını istiyor.

İZİN VERMEYECEĞİM

Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından sonuçlara itiraz etmeye devam ediyor. Son olarak “Oy sayımını durdurun. Seçim gününden sonra gelen oylar kabul edilmeyecektir” diyen Trump’a cevap Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro’dan geldi. Shapiro’dan Trump’ın sayım sürecine itiraz ederek konuyu mahkemeye taşımasına tepki gösterdi.

YASAL OYLAR SAYILACAK

Shapiro, MSNBC’ye yaptığı açıklamada, “Kimsenin sayım sürecini durdurmasına izin vermeyeceğim. Bunlar yasal oylar. Sayılacaklar” dedi. Trump’ı kalan oy pusulalarının sayımına odaklanması gereken seçim görevlilerini siyasi bir savaşın içine çekmekle suçlayan Saphiro, “Seçim kampanyası bitti” diye konuştu.

Trump’ın ekibi, oy sayımının devam ettiği Georgia, Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya’da sayım sürecine itiraz ederek, konuyu mahkemeye taşıdı. Trump, bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulmasını talep ederken, bazılarında da yeniden sayım istiyor.
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