Samanyolu Haber /Dünya / Pensilvanya'da oylar yeniden sayılacak /26 Mayıs 2022 08:37

Pensilvanya'da oylar yeniden sayılacak

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçilerin senato adaylığı için yarışan kalp cerrahı doktor Mehmet Öz ile iş insanı David McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'e düşünce yeniden sayım kararı alındı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen Doktor Öz'ün sadece 902 oy farkıyla önde bitirdiği seçim sonuçları yeniden sayımın ardından gelecek ay açıklanacak. Yarışı küçük bir farkla geride bitiren McCormick ise yeniden sayım hakkından feragat etmedi.

 Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.      

İki aday arasındaki oy farkının yüzde 0,5 veya daha az olması durumunda yeniden sayımın gerektiği eyalette sandıklar tekrar açılacak. Sandık görevlilerinin 7 Haziran'a kadar yeniden sayım işlemini bitirmesi gerekiyor.

Gelecek ay çıkacak sonuçta seçimi kazanan aday, kasım ayında yapılacak ara seçimde Demokrat aday John Fetterman'a karşı yarışacak. Demokrat Fetterman seçimden dört gün önce geçirdiği felç nedeniyle tedavi görürken adaylığı kazandı.

100 üyeli ABD Senatosu'nda koltuklar iki parti arasında 50-50 eşit dağılmış durumda. Ancak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in belirleyici oyu nedeniyle Senato Demokratların kontrolünde. Bu nedenle kasım ayında yapılacak ara seçim Senato'da güç dengesini değiştirebilir.
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