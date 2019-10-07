Pentagon açıkladı: Türkiye görev emrinden çıkartıldı

Pentagon Sözcüsü Gleason, Türkiye’nin birleşik hava operasyonu görev emrinden çıkarıldığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulduğunu açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı. Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu.” dedi.





HAVA KUVVETLERİ'NİN BÖLGEDE UÇMASI İMKÂNSIZ HÂLE GELDİ





Bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda hava sahasının Türkiye’ye kapatıldığı anlamına mı geldiğine dair soruya ise Pentagon sözcüsü, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkânsız hale geliyor." cevabının verdi.