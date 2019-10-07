Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon açıkladı: Türkiye görev emrinden çıkartıldı /07 Ekim 2019 22:19

Pentagon açıkladı: Türkiye görev emrinden çıkartıldı

Türkiye'nin beklenen Suriye operasyonu öncesinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin birleşik hava operasyonundan çıkarıldığı ve Türkiye'ye yapılan veri akışının durdurulduğunu belirtildi.

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Pentagon Sözcüsü Gleason, Türkiye’nin birleşik hava operasyonu görev emrinden çıkarıldığını, Türkiye’ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulduğunu açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Carla Gleason, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı. Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu.” dedi. 

HAVA KUVVETLERİ'NİN BÖLGEDE UÇMASI İMKÂNSIZ HÂLE GELDİ

Bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda hava sahasının Türkiye’ye kapatıldığı anlamına mı geldiğine dair soruya ise Pentagon sözcüsü, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkânsız hale geliyor." cevabının verdi.
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