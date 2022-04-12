Pentagon cephesinden yeni Ukrayna açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, ABD cephesinden devam eden çatışmalarla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, iddia edildiği üzere Rus ordusunun çatışmalarda kimyasal silaha başvurduğunun şuanda teyit edilemediği ifade edildi.







"ŞU ANDA TEYİT EDEMİYORUZ"







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol’de kimyasal silah kullandığı iddialarına dair “Rus güçlerinin Ukrayna’nın Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz ve durumu yakından izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu bilginin doğru olması durumunda son derece endişe verici olduğuna işaret eden Kirby, “Bu, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal madde karıştırılmış göz yaşartıcı gaz da dahil olmak üzere çeşitli kalabalıkları kontrol maddelerini kullanma potansiyeli hakkındaki endişelerimizi doğruluyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın özel harekat taburu Azak, Rus birliklerinin insansız hava aracı ile Mariupol’a “Menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığını” ileri sürmüştü. Saldırı sonrası insanlarda solunum yetmezliği tespit edildiği ve zehirli maddenin etkilerinin araştırıldığı belirtilmişti.