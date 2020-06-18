Pentagon Kuzey Kore’ye gözdağı verdi

Kısa süre önce Güney Kore ile iyi ilişkiler geliştirmek üzere kurulan irtibat bürosunu havya uçuran Kuzey Kore yönetimi, ABD’yi daha fazla endişelendirmeye başladı.







ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kuzey Kore’nin olağanüstü tehditlerinin Asya-Pasifik hattını gerdiğini ifade etti.





Düşmeyen tansiyon için Kuzey Kore’nin sıra dışı yöntemlerini suçlayan Pentagon bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin tetikte bulunduğu vurgusunu yaptı.





NE OLMUŞTU?





Kuzey Kore, Kaesong şehri yakınlarında Güney Kore ile olan iletişim ofisini hafta başında havaya uçurmuştu.Bu tehditkâr eylem öncesinde ise Güney Kore tarafından yapılan propaganda girişimlerinin askeri karşılık alacağı ifade edilmişti.





ASYA’DA HAREKETLİ GÜNLER YAŞANIYOR





Asya kıtasının ve dünyanın iki dev gücü Çin ve Hindistan da sınır anlaşmazlıkları nedeniyle çatışmalar yaşıyor. Himalayaların eteklerinde sağlanamayan sınır itilafları nedeniyle çatışmalar yaşanırken son olarak 20’den fazla Hint askerinin öldüğü açıklanmıştı.





Çin hükümeti askeri kayıplarını açıklamazken Hindistan medyası 100 kadar Çin askerinin çatışmalarda öldüğünü iddia etti.





ABD RADAR İÇİN BASTIRIYOR





Asya kıtasının pasifik kısmında ise ABD ile Japonya arasında radar istasyonu sorunu yaşanıyor.Rusya ve Çin ile karasuları üzerinde komşu olan Japonya’da hava savunma sistemi ve radar istasyonu kurmak isteyen ABD, Japonların teknik sorunları bahane ederek kurulumu askıya alması sonrası yaşanan sorunları aşmaya çalışıyor.





Aegis Ashore Savunma Sistemi adındaki radar sisteminin kurulumunda teknik bazı sorunların bulunduğunu belirten Pentagon yetkilileri Japonya ile görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.





Sistemin özellikle Kuzey Kore’deki balistik füze faaliyetlerini izlemede kullanılması bekleniyor.30 yıl boyunca görev yapması beklenen Aegis’in Japonya’ya toplam maliyetinin 4.1 milyar dolar (439 milyar Yen) olacağı ifade ediliyor.



