Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon raporunda Türkiye'ye IŞİD suçlaması /21 Kasım 2019 00:12

Pentagon raporunda Türkiye'ye IŞİD suçlaması

Türkiye'nin güvenli bölge için Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ve bu operasyon öncesinde ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi, Pentagon raporunda IŞİD'e yeniden örgütlenme imkanı sağladığı şeklinde değerlendiriliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) raporuna göre IŞİD, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi üzerine 'yeniden örgütlenme imkanı' buldu.

tr.euronews.com'da yer alan habere göre raporda, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölümünün örgüte 'önemli bir darbe' vurduğunu ancak yeniden inşasını engellemeyeceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin açık kaynaklara dayanan raporunda "IŞİD, Türkiye'nin operasyonunda ve ardından ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırarak ve ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirerek istifade etti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Türk kuvvetlerine ek olarak olarak Rus ve Suriye rejimi birlikleri ekim ayında kuzeydoğu Suriye'ye girdiği ve söz konusu üç gücün de İŞİD ile mücadeleye öncelik verilme ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.
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