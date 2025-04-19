Pentagon resmen duyurdu: 'ABD Suriye'den çekilecek'

ABD Dışişleri Bakanlığı kritik bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Şam’da özellikle turistlerin bulunabileceği bölgelerde yapılabilecek saldırılara dair istihbarat aldığını duyurarak, vatandaşlarına "hiçbir koşul altında Suriye'ye seyahat etmeme" konusunda 4. seviye güvenlik uyarısı yayımladı.



Açıklamada şunlar ifade edildi:



"ABD Dışişleri Bakanlığı, turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerler de dahil olmak üzere olası yakın saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ediyor. Hatırlatmak isteriz ki, Suriye için seyahat uyarımız 4. seviyededir: Seyahat etmeyin. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, adam kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlükte kalmaya devam ediyor. Suriye'nin hiçbir yeri şiddetten güvende sayılmamalıdır."



PENTAGON RESMEN DUYURDU



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan dikkat çeken bir duyuru yapıldı. Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde ABD basınında da yer alan Suriye'den çekilmeye dair senaryolar, Pentagon'dan yapılan bu açıklama ile iyice ciddileşti.