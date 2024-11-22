Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon: “Rusya bizi önceden bilgilendirdi” /22 Kasım 2024 11:06

Pentagon: “Rusya bizi önceden bilgilendirdi”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya’nın Oreşnik füze testi öncesinde nükleer güvenlik kanalları aracılığıyla ABD’yi bilgilendirdiğini doğruladı. Pentagon yetkilileri, Rusya’nın bu hamlesinin nükleer bir tehdit taşımadığını belirtse de, gelişmeden endişe duyduklarını ifade etti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Beyaz Saray ise Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanma niyetine dair herhangi bir işaret görmediğini açıkladı.

Rusya’nın Oreşnik hamlesi, uluslararası arenada tırmanan gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. NATO ve Batılı müttefiklerin bu yeni durum karşısında nasıl bir tepki vereceği merak konusu.

Batı’ya Uyarı: “Rusya cevapsız kalmayacak”

Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası topluma hitaben yaptığı konuşmada, “Rusya, kendi topraklarına yönelik uzun menzilli NATO silahlarıyla yapılan saldırılara yanıt verecektir” dedi. 

Batı’ya barışçıl çözüm çağrısında bulunan Putin, Rusya’nın, silahlarını gerektiğinde düşman askeri tesislerine karşı kullanma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

Putin, “Batı, daha fazla pervasız hareketlerden kaçınmalı. Dünya, bu uyarıyı dikkate almazsa daha büyük krizlerle karşılaşabilir” ifadelerini kullandı.

Televizyondan canlı yayında sürpriz bir konuşma yapan Putin, ABD’nin politikalarını eleştirerek, “Uluslararası düzeni bozan Rusya değil, ABD’dir. Kuşkusu olan varsa bilsin, cevabımız her zaman olacak” ifadelerini kullandı.

Putin, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’nın derinliklerine saldırma kararına değinerek, “19 Kasım’da ATACMS füzeleri ve 21 Kasım’da Storm Shadow sistemleri Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri vurdu” dedi. Uzun menzilli silahların, üretildikleri ülkelerin uzmanları olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirten Putin, bunun Batı’nın çatışmaya doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini vurguladı.
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