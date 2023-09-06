Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon: SDG ile çalışmaya devam edeceğiz /06 Eylül 2023 16:18

Pentagon: SDG ile çalışmaya devam edeceğiz

Suriye'nin Deyr el Zor vilayetindeki çatışmalara ilişkin konuşan Pentagon Sözcüsü Ryder, "IŞİD'in yenilgiye uğratılması için SDG ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Suriye'nin Deyr el Zor vilayetinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Arap aşiretleri arasındaki yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'deki önceliklerinin IŞİD'e karşı mücadele olduğunu belirten Ryder, ülkenin doğusu ve kuzeyinde yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ryder, "Çatışmalarda SDG'ye destek verecek misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışmaya odaklanmış durumdayız ve tek odağımız da bu olmaya devam etmektedir. Geçen hafta da söylediğim gibi, bu kritik çalışmadan uzaklaşılması istikrarsızlık yaratmakta ve IŞİD'in yeniden canlanma riskini arttırmaktadır.”

Ne olmuştu?
SDG'ye bağlı Deyr el Zor Askeri Konseyi'nin Arap komutanı Ahmed Ebu Havle (Ahmet El Habil), IŞİD grubuyla gizli bağlantıları olduğu şüphesiyle SDG tarafından tutuklanmış, buna tepki gösterdiğini açıklayan Arap aşiretlerinin silahlı mensupları ile SDG arasında şiddetli çatışmalar patlak vermişti. Çatışmalarda SDG üyesi, Deyr el Zor Askeri Konseyi üyesi, aşiret mensubu ve sivil dahil en az 50 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. 
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