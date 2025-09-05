Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon tarih oluyor: Yeni adı 'Savaş Bakanlığı' /05 Eylül 2025 10:19

Pentagon tarih oluyor: Yeni adı 'Savaş Bakanlığı'

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığının adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmek için başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Yasa gereği Kongre onayı şart olsa da, Trump süreci başlatacak ve Pentagon gerekli hazırlıklara başlayacak.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Savunma Bakanlığının (Pentagon) adını “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesine imza atacağı bildirildi. Trump’ın bu hamlesi, ordunun sert bir imaj kazanmasını amaçlıyor.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın konuyla ilgili bir toplantı düzenleyerek kararnamenin imzalanacağını açıkladı. Ancak ABD yasalarına göre, Savunma Bakanlığının adının değiştirilmesi için Kongre’den çıkarılacak bir yasa gerekiyor.

Bu nedenle, Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi ile bakanlığın adının değiştirilmesi süreci başlatılacak ve Pentagon gerekli hazırlıkları yapacak. Beyaz Saray’ın günlük programında Trump’ın cuma öğleden sonra bir duyuru yapacağı belirtilse de konunun detayları paylaşılmadı.

Savaş Bakanlığı, ABD Anayasası’nın yürürlüğe girdiği 1789 yılında kuruldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1947 yılında çıkan bir yasayla bakanlığın adı Savunma Bakanlığı olarak değiştirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon tarih oluyor: Yeni adı 'Savaş Bakanlığı' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:09