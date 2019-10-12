Pentagon: Türk topçusu ABD askerlerine ateş açtı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan resmi açıklamada, Kobani yakınındaki Miştenur tepesinde konuşlu olan ABD birliklerinin topçu ateşine maruz kaldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kobani çevresindeki ABD birlikleri, 11 Ekim günü yerel saatle 21.00 sularında Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldı. Patlama, Türklerin ABD kuvvetlerinin hazır bulunduğunu bildiği bir bölgede meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

"Hiçbir ABD askeri yara almadı. ABD kuvvetleri Kobani'den çekilmedi. Birleşik Devletler, Türk ordusunun Suriye'ye girmesine karşı çıkıyor" denilen açıklamada, "Ve ABD özellikle, güvenlik mekanizması bölgesi dışında kalan ve Türklerin ABD kuvvetlerinin bulunduğunu bildiği bölgelerdeki operasyonlarına karşı çıkıyor" diye kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir" denildi.

Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Miştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürmüştü.

Türk güçlerinin ABD pozisyonlarını 'biliyor olması gerektiğini' belirten Pentagon yetkilisi, bölgede 15 ilâ 100 askerin bulunuğunu kaydetmişti.



ESKİ IŞİD'LE MÜCADELE TEMSİLCİSİ McGURK: SALDIRI YANLIŞLIKLA DEĞİLDİ

ABD'nin IŞİD'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk, "Saldırı yanlışlıkla değildi" dedi.





Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan McGurk, şu ifadeleri kullandı:





- Türk güçleri Suriye'nin kuzeyinde ABD askeri noktası olarak belirlenen bir noktayı vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi.





- Bakan Mnuchin bugün Beyaz Saray'dan Trump'ın yaptırım uygulama yetkisi verdiğini ancak yaptırımın henüz uygulanmadığını açıkladı. Bu anlamsız bir saçmalık. Halihazırda 100 bin kişi yerlerinden edildi bile ve ABD askerlerine ateş açıldı. Yaptırımlar için gerekli sınır nedir?





?- Acı gerçek şu ki, Erdoğan, Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Putin Trump'ın ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmasını istediğini biliyor. Hamaney ve Esad da bunu biliyor. Trump dün bizzat kendisi (inanılmaz bir şekilde) Suriye'de artık askerimizin bulunmadığını söyledi. Ve bugün askerlerimize ateş açıldı.





- Türkiye'nin saldırısının devam ettiği her gün Amerikan personeli için risk artacaktır ve ülkeden güvenli bir şekilde çıkış kabiliyetimiz ciddi biçimde tehlikeye atılmış olacaktır. Trump ya bu yolu hızlı ve açık bir şekilde değiştirir, ya da güvenli bir çıkış için plan yapmamız gerekli hale gelir.







