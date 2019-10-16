Türkiye'ye silah ambargosu ne anlama geliyor?

Pentagon, ABD ve Türkiye arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığına yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.
Pentagon'da gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, "Barış Pınarı" adı verilen askeri operasyondan dolayı ABD yönetiminin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.
İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, "Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, "Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır." dedi.
Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmak için Ankara ile diplomatik görüşmeleri devam ettirmek istediklerini belirten yetkili, "Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir" diye konuştu.
Yaptırımlardan Milli Savunma Bakanlığının doğrudan ABD'den almadığı ancak alımlarda ABD finans sistemini kullandığı noktaların etkileneceğini ifade eden yetkili, Bakanlık bünyesinde başta Bakan Hulusi Akar ve diğer sivil yöneticilerin hedef alındığını kaydetti.
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı sonrası birçok ülkeden Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alındığı yönünde açıklamalar geldi.
Açıklama yapan ülkelerden Finladiya, Norveç, İsveç, Hollanda, Kanada, Çekya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin Türkiye'ye silah satışında özel bir ağırlığı bulunmuyor.
Satışı askıya alacağını açıklayan İtalya, İspanya ve Almanya ise silah satışında görece ağırlığı olan ülkelerden. Ancak bu ülkelerden gelen askıya alma açıklamalarının fiilen hayata geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.
YÜZDE 60'I ABD
Türkiye 2014-2018 döneminde ithal ettiği silahların yüzde 60’ını ABD’den ithal ederken, bunu yüzde 17 ile İspanya ve yüzde 13 ile İtalya takip etti.
Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan ülkelerden olan Almanya ise Türkiye’ye geçtiğimiz yıl 243 milyon euro değerinde silah ihraç etti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor.
2018 yılında Kanada tarafından Türkiye'ye yapılan silah ihracatı ise yaklaşık 87 milyon Kanada doları olmuştu.
?Fransa ise 2018'de Türkiye’ye 45,1 milyon euro değerinde silah ihraç etti.
Türkiye'ye silah ihracatını askıya alan ülkelerden olan Finlandiya, aynı yıl, Türkiye'ye yaklaşık 17 milyon euroluk askeri teçhizat sattı.
Norveç ise, 2018'de Türkiye'ye yaklaşık 6 milyon euro değerinde silah satışı gerçekleştirdi.