Samanyoluhaber.com - Moskova





Pentagon’un bütçe raporları ve RIA Novosti’nin analizleriyle ortaya çıkan bilgilerde en son verilen parti füzeler 3,26 milyar dolarlık bir paketle teslim edildi.





Ocak 2023’te yayımlanan ilk raporlardan itibaren füze teslimatlarının sürdüğü belirtiliyor. Ancak Pentagon, Ukrayna’ya transfer edilen MSE füzelerinin tam sayısını kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.





Pentagon Şefi Lloyd Austin’e göre, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ülkelerinden Ukrayna’ya yapılan toplam askeri destek miktarı 119 milyar doları aştı. ABD’nin katkısı: 62 milyar dolar olurken diğer müttefik ülkelerden gelen destek 57 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Patriotların Ukrayna için önemi





Patriot PAC-3 MSE füzeleri, Ukrayna’nın hava savunma kapasitesini artırmada kritik bir rol oynuyor. Bu sistemler, özellikle balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sağlıyor.





Ukrayna’nın, Rusya’nın geniş çaplı füze saldırılarına karşı koyma yeteneğini güçlendiriyor.





Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların ekonomik boyutu giderek büyüyor.





ABD’nin sağladığı 62 milyar dolarlık destek, diğer NATO üyelerinin katkılarından çok daha büyük bir oranı temsil ediyor. Ukrayna, bu yardımlarla savaşın gidişatında avantaj sağlamayı hedefliyor.





ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımlarda lider rolü üstlenerek, NATO içindeki etkisini ve Ukrayna’nın Batı blokuna entegrasyonunu pekiştiriyor.

Patriot füzeleri, Rusya’nın saldırı kapasitesine karşı caydırıcı bir güç olarak kullanılmakta. Ukrayna’nın bu teknolojilerle donatılması, çatışmanın dinamiklerini etkileyebilir.





ABD’nin yüksek miktarda askeri destek sağlaması, hem Ukrayna’ya desteği sürdürmek isteyen müttefiklere bir baskı oluşturuyor hem de Moskova’ya karşı Batı’nın birlik mesajını güçlendiriyor.





Patriot füzelerinin Ukrayna’ya teslimatı, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşta Kiev’e verdiği desteğin önemli bir sembolü olarak öne çıkıyor.